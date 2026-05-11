Milano, il Presidente della Repubblica Mattarella alla Scala

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato al Teatro alla Scala di Milano per il concerto dedicato agli 80 anni dalla riapertura del teatro, ricostruito dopo i bombardamenti del 1943. Presenti anche la senatrice a vita Liliana Segre, il presidente del Senato Ignazio La Russa, il governatore lombardo Attilio Fontana e il sindaco Giuseppe Sala.
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