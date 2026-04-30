Mattarella a Pontedera: "Morti sul lavoro inaccettabili"

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha celebrato la Festa del Lavoro a Pontedera definendo le morti bianche "un tributo inaccettabile". Il Capo dello Stato ha sottolineato che la sicurezza è un impegno irrinunciabile. "C'è una piaga che non accenna a sanarsi, proseguono notizie di lavoratori che perdono la vita sul lavoro: la sicurezza sul lavoro resta un impegno che non consente rinunce o distinguo", ha detto Mattarella.
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