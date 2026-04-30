Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Mattarella a Pontedera: "Morti sul lavoro inaccettabili"

Politica

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha celebrato la Festa del Lavoro a Pontedera definendo le morti bianche "un tributo inaccettabile". Il Capo dello Stato ha sottolineato che la sicurezza è un impegno irrinunciabile. "C'è una piaga che non accenna a sanarsi, proseguono notizie di lavoratori che perdono la vita sul lavoro: la sicurezza sul lavoro resta un impegno che non consente rinunce o distinguo", ha detto Mattarella.

Prossimi Video

Willy Peyote - Elegia sabauda, una clip esclusiva del docufilm

Cinema

Caso Minetti, nuove indagini Procura su sua vita e adozione

Cronaca

Odessa, attacco con droni: feriti e palazzi distrutti

Mondo

Mosca, le prove della Parata della Vittoria

Mondo

Lucaselli (FdI) e Serracchiani (PD) ospiti di Start

Politica

Il sondaggio di YouTrend per Sky Tg24

Politica