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Sky Cube 28/04 - Grazia a Minetti può incidere sul governo?

Politica

Dopo la grazia concessa a Nicole Minetti, il Quirinale ha chiesto chiarimenti al ministero della Giustizia in merito alle circostanze presentate con la domanda di grazia. Si tratta dell’ennesimo caso che suscita tensione tra la Presidenza della Repubblica e Palazzo Chigi: che succederà ora? Nello Sky Cube con Stefania Pinna c’è Marco Di Fonzo, responsabile della redazione politica di Sky TG24

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