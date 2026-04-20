Dl Sicurezza, Magi distribuisce cannabis alla Camera

Riccardo Magi, segretario di + Europa, ha diviso e distribuito sei grammi di cannabis sopra il testo del dl Sicurezza durante una conferenza stampa alla Camera. La protesta è rivolta all'emendamento approvato al Senato che, in caso di uso reiterato e abituale, non prevede il riconoscimento della lieve entità, equiparando droghe leggere e pesanti. Il prodotto era stato acquistato attraverso il link di un canale Telegram.
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