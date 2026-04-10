Mattarella a Praga, l'incontro con gli studenti italiani

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si è concesso una breve passeggiata sotto la neve nel centro storico di Praga, durante la visita ufficiale in Repubblica Ceca. Il Capo dello Stato ha raggiunto il ponte Carlo, nel cuore della città, salutato dai tanti turisti italiani. Ha incontrato casualmente anche un gruppo di studenti siciliani, che lo ha accolto con applausi e cantando l'inno d'Italia.