"Il taglio delle accise lo faremo in settimana, tra pochi giorni". Lo ha detto il ministro degli Affari europei e il Pnrr, Tommaso Foti, confermando a Sky TG24 le indiscrezioni su una proroga del taglio in scadenza il 7 aprile

"Il taglio delle accise lo faremo in settimana, tra pochi giorni", lo ha confermato il ministro degli Affari europei e Pnrr, Tommaso Foti, ospite a Sky Tg24 dando seguito così alle indiscrezioni su una proroga del taglio in scadenza il 7 aprile. Il ministro ha poi precisato che il consiglio dei ministri che dovrebbe varare la proroga è atteso venerdì o al massimo martedì, dopo la pausa di Pasqua. Per le accise è prevista una proroga del taglio varato il 18 marzo, ma nuovamente di breve durata, monitorando la situazione internazionale. Indiscrezioni riportate da alcuni quotidiani parlano di un rinnovo fino al 30 aprile.

"Se la guerra va avanti pensare a sforare il 3%"

Foti ha poi parlato delle situazione difficile delle imprese con la guerra in Iran: "In una situazione di emergenza, si devono dare risposte di emergenza. Se la guerra si chiude in 15-20 giorni possiamo, come si dice, tenere botta. Ma se perdura, come successo con il Covid, dobbiamo cercare di impedire che le imprese mettano i lavoratori in cig e che si blocchi il sistema produttivo. "Sforare il 3% - ha aggiunto - potrebbe essere una decisione che il Consiglio europeo adotta in relazione al perdurare" del conflitto. "Noi stiamo facendo i conti a casa nostra", ha proseguito, citando le risorse già stanziate per il decreto bollette.

"Sulle basi militari rispettate intese e Consiglio europeo"

"C'è un'intesa bilaterale del 1954 che disciplina l'utilizzo delle basi statunitensi in Italia", ha aggiunto Foti ospite di Sky Tg24 parlando della base di Sigonella. "Si è fatto quanto detto nel corso dell'ultimo Consiglio europeo". Interpellato poi su come voterebbe la maggioranza sull'eventuale utilizzo delle basi a fini militari, Foti ha spiegato che "bisognerebbe vedere il tipo di domanda e le finalità". Di certo, "non siamo come D'Alema che ci ha avvisato a bombardamenti in corso", ha aggiunto riferendosi all'ex Jugoslavia.

"Voto anticipato lo decide il Presidente della Repubblica"

Il ministro degli Affari europei e del Pnrr ha poi precisato che sul voto anticipato "ho rispetto della Costituzione. Lo decide il presidente della Repubblica. Ci vuole che la maggioranza non sia più tale e non mi sembra all'orizzonte". Lo ha detto