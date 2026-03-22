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Meloni a Pontida, cori per la "secessione" dai militanti

Politica

Giorgia Meloni è arrivata a Pontida per i funerali di Umberto Bossi, accolta da cori “secessione” da parte dei militanti della Lega e da alcuni applausi. La premier ha partecipato alla cerimonia insieme al vicepremier Antonio Tajani.

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