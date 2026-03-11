Sky Cube 11/03 - Guerra Iran, cosa ha detto Giorgia Meloni?

Nelle comunicazioni al Parlamento, la presidente del Consiglio ha ribadito che l'Italia non entrerà in guerra e ha riparlato delle misure allo studio del governo sul fronte dell'energia. Nello Sky Cube con Stefania Pinna c’è Livia Michilli, della redazione politica di Sky TG24.
