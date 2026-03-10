Firenze, laurea honoris causa al presidente Mattarella

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto la laurea honoris causa in "Politica, istituzioni e mercato" dall'Università di Firenze. La cerimonia, svoltasi nella sala del Teatro del Maggio musicale fiorentino, celebra anche i 150 anni della Scuola di Scienze politiche "Cesare Alfieri". "Il presidente incarna l'ideale di una politica al servizio delle persone", ha dichiarato la rettrice dell'Ateneo Alessandra Petrucci.