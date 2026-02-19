Meloni a Sky Tg24: parole di Mattarella giuste e doverose

"Penso che sia giusto il richiamo il rispetto delle istituzioni e penso sia stato giusto il passaggio in cui il presidente dice anche che è un’istituzione come il Csm si mantenga estranea dalle diatribe di natura politica", ha detto Giorgia Meloni nell'intervista rilasciata in esclusiva al direttore di Sky TG24 Fabio Vitale