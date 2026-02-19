Offerte Sky
Meloni a Sky Tg24: parole di Mattarella giuste e doverose

Politica

"Penso che sia giusto il richiamo il rispetto delle istituzioni e penso sia stato giusto il passaggio in cui il presidente dice anche che è un’istituzione come il Csm si mantenga estranea dalle diatribe di natura politica", ha detto Giorgia Meloni nell'intervista rilasciata in esclusiva al direttore di Sky TG24 Fabio Vitale

"Non ho sentito Mattarella in queste ore. Le parole del Presidente sono giuste e doverose e per il Presidente anche il Csm deve mantenersi estraneo alla politica, mentre vedo tentativo di trascinare il referendum in una lotta nel fango", ha detto la premier Giorgia Meloni nell'intervista in esclusiva rilasciata al direttore di Sky TG24 Fabio Vitale. 

