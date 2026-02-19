Meloni a Sky Tg24: dl bollette provvedimento coraggioso

Il decreto bollette "è un provvedimento molto importante e molto coraggioso. Con questo provvedimento liberiamo circa 5 miliardi di euro per alleviare il costo delle bollette per le famiglie più fragili, per le imprese, con benefici tangibili, significativi". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in un'intervista a Sky Tg24. "Per le famiglie fragili, si arriva a un taglio delle bollette che è intorno ai 315 euro, più o meno la metà del costo - ha spiegato Meloni -. Per le imprese, dipende chiaramente dall'ampiezza. Un piccolo artigiano, un piccolo ristoratore possono avere un beneficio annuale sulla bolletta elettrica di circa 500 euro, su quella del gas di circa 200. Sulle piccole e medie imprese di maggiori dimensioni, si va su un risparmio annuale che può essere intorno ai 9-10.000 euro. Se si va sulle grandi industrie, per esempio le gasivore, si arriva a un beneficio che tocca anche i 260.000 euro in un anno".