Vannacci a Sky TG24: "Parlo con tutti, ma serve invito per coalizione"

Intervistato ai microfoni di Start, il leader di Futuro Nazionale, uscito dalla Lega, spiega: "Interlocuzioni le ho un po' con tutti, ma non c'è stato un incontro formale tra me e un rappresentante del partito Fratelli d'Italia, per discutere del futuro, di quella che sarà la mia azione politica. Se sarà o meno una collocazione all'interno della coalizione", dice Vannacci