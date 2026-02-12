Vannacci a Sky TG24: "Parlo con tutti, ma serve invito per coalizione"

Intervistato ai microfoni di Start, il leader di Futuro Nazionale, uscito dalla Lega, spiega: "Interlocuzioni le ho un po' con tutti, ma non c'è stato un incontro formale tra me e un rappresentante del partito Fratelli d'Italia, per discutere del futuro, di quella che sarà la mia azione politica. Se sarà o meno una collocazione all'interno della coalizione", dice Vannacci
Poi il leader di Futuro Nazionale continua: "Vedremo all'approssimarsi delle politiche, nel 2027. Dovranno essere fatte delle scelte. Queste scelte dovranno essere fatte a più teste, non sono solamente io a decidere, chiaramente, e questo definirà la geometria di quella coalizione che si presenterà alle politiche del 2027. Qualora non fosse consentito, ma certamente corro anche da solo, non c'è nessun problema", dice Vannacci.