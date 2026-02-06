Offerte Sky
Luca Zaia e JD Vance, l'incontro alle Olimpiadi invernali

Politica

Luca Zaia ha incontrato a Milano il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance, in visita in Italia per le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Durante il colloquio, Vance ha definito Zaia “un ragazzo forte”. L’incontro si è svolto a margine degli appuntamenti istituzionali legati ai Giochi

