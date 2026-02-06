Nel video pubblicato sul suo profilo Facebook, Giorgia Meloni annuncia il rafforzamento dell’operazione Strade Sicure: i carri leggeri Puma dell’Esercito arrivano anche alla stazione di Milano Rogoredo. Il Decreto Sicurezza approvato ieri prevede inoltre assunzioni accelerate di nuovi agenti e il potenziamento del presidio sul territorio con circa 12mila carabinieri ausiliari
"Nell'ambito del rafforzamento dell'operazione Strade Sicure, i carri leggeri dell'esercito Puma arrivano anche alla stazione Rogoredo di Milano", scrive sui social la premier Giorgia Meloni. "Allo stesso tempo, nel Decreto Sicurezza approvato ieri il Ministro Piantedosi ha inserito diverse norme per velocizzare l'assunzione di migliaia di nuovi agenti, e il Ministro Crosetto lavora per rafforzare il presidio su strada con circa 12mila carabinieri ausiliari. Non ci arrendiamo!", aggiunge.