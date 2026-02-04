Piantedosi: "ICE non svolgerà attività operativa in Italia"

Il Ministro degli Interni Matteo Piantedosi, durante l'informativa alla Camera dei deputati riguardante la presenza degli agenti dell'Ice alle olimpiadi di Milano-Cortina, ha detto che gli agenti dell'agenzia statunitense non svolgeranno attività operative.
