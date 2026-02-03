Youtrend a Sky TG24: Vannacci oltre la soglia di sbarramento del 3%

Offerte Sky
Con i primi dati raccolti, Lorenzo Pregliasco per Youtrend,  ha analizzato il potenziale della nuova lista di Roberto Vannacci, Futuro Nazionale

 

La domanda cui cerca di dare risposta Lorenzo Pregliasco di Youtrend è se questa uscita dalla Lega di Roberto Vannacci e una nuova lista potrebbero cambiare gli equilibri. "Potrebbe cambiarli anche solo se questa ipotetica e non più così ipotetica Lista Vannacci, per capirci prendesse l'uno per cento perché con i collegi uninominali potrebbe bastare anche poco per cambiare le carte in tavola in in prospettiva delle prossime elezioni politiche. Noi per la verità stiamo misurando proprio in queste ore, in questi minuti, il potenziale della nuova lista Vannacci. Potrebbe esserci anche la possibilità di superare lo sbarramento che al momento è del 3% e questo significherebbe un impatto anche sui numeri in Parlamento decisamente rilevante per questo nuovo soggetto". 

