Mattarella incontra il Presidente degli Emirati Arabi Uniti

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha incontrato l’emiro degli Emirati Arabi Uniti, Mohamed bin Zayed, ad Abu Dhabi nel primo appuntamento politico della sua visita ufficiale. Il capo dello Stato ha ringraziato per l’accoglienza e ricordato la visita dell’emiro a Roma, mentre Bin Zayed ha sottolineato l’impulso allo sviluppo delle relazioni bilaterali e del partenariato strategico