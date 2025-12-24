Il presidente della Camera Fontana in visita ai militari in Kosovo

"È per me un onore essere oggi in visita ai militari italiani che operano, anche in queste feste, per la pace e la sicurezza. Sono qui per dirvi grazie per il servizio svolto e per il vostro impegno costante e continuo, anche a Natale, lontano dalle vostre famiglie. In un giorno così significativo, siete impegnati a garantire sicurezza e stabilità, contribuendo alla tutela degli interessi nazionali. Siete l'orgoglio della nostra nazione e ci ricordate che la pace, la sicurezza e la stabilità non sono mai scontate". Così il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, nel suo intervento al contingente italiano del Camp Villaggio Italia della missione NATO KFOR, che coinvolge 33 nazioni e circa 900 italiani, con l'Italia come primo Paese per numero di persone. Fontana ha sottolineato come il lavoro svolto in missione rappresenti "un esempio di spirito di servizio per il nostro Paese" e ha espresso la vicinanza delle istituzioni e di tanti cittadini italiani ai militari e alle loro famiglie. "A voi e ai vostri cari - ha concluso - rivolgo i più sentiti auguri di buon Natale, unendo il mio ringraziamento a quello di tanti italiani che oggi hanno un pensiero per voi".