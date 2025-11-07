Quirinale, Mattarella riceve presidente Palestina Abu Mazen

Il presidente Sergio Mattarella ha ricevuto al Quirinale Abu Mazen, confermando “la grande amicizia tra Palestina e Italia”. Il capo dello Stato ha definito l’Autorità nazionale palestinese “un interlocutore assolutamente fondamentale per l’Italia e la comunità internazionale”
