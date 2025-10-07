Prossimi Video
Strage 7 ottobre, flash mob per liberazione ostaggi e pace
Cronaca
Salvini contestato, insulti al vicepremier ad un evento della Lega a Livorno
Politica
Brasile, scontri a Brasilia tra polizia e pro-palestinesi
Mondo
Il piano di pace di Trump per Gaza in 20 punti: i negoziati
Mondo
Immunità Salis, Salvini: Nel centrodestra c'è chi non ha mantenuto parola
Politica
Nobel per la Fisica, premiati tre studiosi di quantistica
Mondo
Il Papa su attacco Israele a Parolin: è l’opinione della Santa Sede
Politica