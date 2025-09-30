Regionali 2025, il sondaggio di Youtrend per Sky tg24

Prossimi Video
Femminicidio a Benevento, comandante Carabinieri: "l'uomo è ancora in fuga"
Cronaca
Femminicidio a Benevento, cugina uomo in fuga: lui soffriva di depressione
Cronaca
Regionali 2025, tutti i dati delle elezioni nelle Marche
Politica
Eredità Agnelli, i rischi del nuovo testamento
Economia
I titoli di Sky TG24 del 30 settembre 2025 - edizione h13
Cronaca
Roma, occupato Liceo Socrate per protesta guerra Palestina
Cronaca
Regionali 2025, il centrodestra si conferma nelle Marche
Politica