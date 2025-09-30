Flotilla, Tajani: "Non si violi blocco navale israeliano"

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha invitato la Flotilla a non violare il blocco navale israeliano. Ha ricordato che i consolati italiani in Israele sono pronti a tutelare i connazionali coinvolti qualora venissero fermati o arrestati
