Flotilla, Tajani: "Non si violi blocco navale israeliano"

Politica

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha invitato la Flotilla a non violare il blocco navale israeliano. Ha ricordato che i consolati italiani in Israele sono pronti a tutelare i connazionali coinvolti qualora venissero fermati o arrestati

Prossimi Video

Stadio San Siro, consiglio comunale dice sì alla vendita

Cronaca

Astana, Mattarella: "Valori Onu guida per crisi e conflitti"

Politica

Omicidio Palau, si indaga su complici dell'imprenditore reo confesso

Cronaca

Sette bambini da Gaza arrivati in Italia per ricevere cure

Cronaca

Indonesia, crollo edificio a Giava: morti e dispersi

Mondo