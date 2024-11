Il Governo, i complotti e l'autunno che verrà

Scioperi alle porte, scontro con i magistrati, il voto americano e le sue incertezze. Sono tante le incognite che accompagnano il governo, non ultima la necessità di Lega e Forza Italia di non finire schiacciati sotto il partito della premier. Meloni tira fiato con il successo in Liguria, ma intorno vede solo complotti: le prossime mosse e il rischio di un errore fatale