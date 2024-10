Il "parricidio" di Beppe Grillo: così l'Elevato diventò l'Irrilevante

Il padre del Movimento 5 Stelle rompe con il leader dei pentastellati, Giuseppe Conte. L'ex premier ha annunciato che il contratto di consulenza non verrà rinnovato. In ballo c'erano circa 300mila euro. Ma certe soddisfazioni politiche non hanno prezzo. La parabola di Beppe Grillo dagli spettacoli itineranti sold out al "licenziamento"