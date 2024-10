In Senato è stato approvato il disegno di legge contro la gestazione per altri, anche se compiuta all'estero da cittadini italiani. Abbiamo riportato una voce a favore e una voce contro. Qui riportiamo il punto di vista del portavoce di Pro Vita, Jacopo Coghe, che considera questa stretta "un faro per l'Europa". Perché "non si può avere un figlio a tutti i costi. Anche a costo dello sfruttamento della donna e del benessere del bambino. La Gpa è una nuova schiavitù"