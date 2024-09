La raccolta firme per ridurre a 5 anni il tempo di residenza in Italia per diventare cittadini ha raggiunto il traguardo di 500mila adesioni prima della scadenza del 30 settembre in un clima da click day come nella migliore campagna di vendita di concerti delle grandi rockstar. Riusciranno i promotori a tenere alto l'entusiasmo fino alla consulazione popolare?