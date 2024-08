Dura tre ore il vertice di maggioranza in cui “si sancisce un nuovo patto di coalizione”. Dalla Lega nota sbagliata sull’Ucraina. Meloni candida Raffaele Fitto al ruolo di commissario Ue: "Ci aspettiamo un riconoscimento del ruolo e del valore dell’Italia” ascolta articolo

Tutto come da copione, o quasi. Raffaele Fitto viene ufficialmente candidato al ruolo di commissario per l’Italia, mentre il Vertice di Maggioranza – convocato a cavallo di ferragosto dopo l’innalzarsi dei toni tra Lega e Forza Italia – sancisce un nuovo patto di coalizione. Lo fa con una nota congiunta che viene però anticipata da una bozza – inviata per errore e poi ritirata – che quanto meno lascia aperti i dubbi di una diversa sensibilità in politica estera, Ucraina in primis, tra gli alleati di Giorgia Meloni.

La nota sbagliata sull’Ucraina La versione errata – ironia della sorte – arriva dai canali della Lega. Il passaggio sul conflitto in corso non è irrilevante perché “si conferma l’appoggio a Kiev, ma contrari a ogni ipotesi di interventi militari fuori dai confini ucraini”. È una distinzione cruciale. Non solo perché se prima il sostegno era “senza se e senza ma”, questa volta si inserisce un distinguo. Ma perché formulata in questo modo la discussione sembra non riguardare solo l’utilizzo delle armi italiane nelle operazioni sul territorio russo iniziate da Zelensky ormai da qualche settimana, quanto l’intera iniziativa portata avanti dalle forze ucraine. Poco dopo la nota definitiva in cui l’intero concetto scompare e lascia spazio ad una vaga ed omnicomprensiva “condivisione della posizione del governo italiano relativamente alla guerra in Ucraina”. Il caso Ad alimentare il caso ha pesato proprio il fatto che la prima versione fosse rilanciata dal Carroccio, con molti deputati pronti a scommettere su un errore “quasi volontario”, così da differenziare la propria posizione. Serve poi l’intervento diretto di Matteo Salvini per rasserenare gli animi: “Il testo, inviato per sbaglio, è stato modificato in pieno accordo con tutti gli altri leader solo per scelta stilistica e non di contenuto. Abbiamo ribadito la linea del governo che la Lega ha sempre sostenuto”. Chiaro ma non chiarissimo. Perché se il contenuto condiviso è quello della prima versione, qualche problema rischia di esserci. Anche a livello internazionale. vedi anche Vertice di governo, è un caso il comunicato "corretto" sull’Ucraina

Il patto di coalizione Per il resto si ribadisce “l’unità della coalizione, la garanzia di efficacia e la concretezza dell’azione di governo”. E poi la sintesi che prova a sopire le polemiche tra Tajani e Salvini, il primo concentrato su diritti, cittadinanza e Ius Scholae, il secondo sulle pensioni, quota 41 e superamento della Fornero. “Si continuerà il lavoro avviato per tutta la legislatura – si legge nella nota – portando a compimento le riforme messe in cantiere e attuando il programma votato dai cittadini”. Con la sottolineatura che la legge di bilancio “avrà come priorità la riduzione delle tasse, il sostegno a giovani, famiglie e natalità, e interventi per le imprese che assumono”. Un elenco che lascia fuori dall’agenda di governo tanto le istanze estive di Tajani, quanto quelle di Salvini. vedi anche Tasse, giovani e figli: vertice di maggioranza fissa priorità manovra

Le parole di Meloni “Dobbiamo andare avanti senza paura, perché abbiamo promesso che avremmo lasciato un’Italia migliore di come l’abbiamo trovata – dice poi la premier aprendo il consiglio dei ministri – saranno solo gli italiani, alla fine della legislatura, a giudicarci”. Ma nessuna sbavatura, niente discussioni fuori sacco, niente bandierine, il messaggio sottotraccia. Promette poi il pugno duro sull’immigrazione, il cambio della legge Bossi-Fini, un intervento sulle periferie “modello Caivano”. Per il 22 ottobre, secondo anniversario del suo arrivo a Palazzo Chigi, un grande evento per raccontare quanto fatto. Con un unico rammarico: privarsi a Roma di Fitto per spedirlo a Bruxelles. “Scelta dolorosa ma necessaria” – spiega – per un ruolo complesso, delicato ma fondamentale per l’Italia. Il nostro Paese vuole deleghe economiche importanti, continuando a chiedere anche una vicepresidenza esecutiva. “Non ho motivo di credere che non ci verrà riconosciuto – chiosa la premier - non per simpatia o antipatia verso il nostro governo ma più banalmente perché siamo nazione fondatrice, seconda manifattura e terza economia dell’Unione”. Peso specifico contro peso politico. Un modo per neutralizzare il mancato appoggio al bis di Ursula von der Leyen. vedi anche Cdm, Meloni indica Fitto commissario europeo: "Ha esperienza"