Ius Italiae, la terza via

Fratelli d'Italia media tra Forza Italia e Lega in stridente contrapposizione sulla cittadinanza agli stranieri. Ma tra ius soli e ius scholae non vale il "tertium non datur". Una strada la indica la Costituzione e passa dalla dimostrazione di uno sforzo volontario e di un'adesione attiva alla cittadinanza: possiamo chiamarlo lo Ius Italiae