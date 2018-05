"Impingement" e non "impeachment", su Google spunta qualche errore

Il "no" del presidente della Repubblica Sergio Mattarella al nome dell'economista sardo Paolo Savona ha scatenato uno scontro istituzionale con la possibilità di impeachment verso il capo dello Stato evocata esplicitamente da Luigi Di Maio. A partire dagli istanti successivi a questi momenti di forte tensione istituzionale, in molti si sono affidati a Google per capire di più su questo termine che arriva dal sistema politico statunitense. Nell’impennata delle ricerche c’è stata però una particolarità: tra le parole più cercate, ci sono anche alcuni grandi e piccoli “errori”, come hanno notato alcuni utenti sui social. Tra le ricerche correlate alla forma corretta, “impeachment”, sono apparse anche forme errate come “impingement”, “impichment” e “impicment”, la pronuncia letterale della forma originale in inglese. Va comunque sottolineato che all'incirca 95 persone su 100 lo hanno scritto correttamente. Una percentuale notevole trattandosi di una parola anglofona. Nella foto in alto e sotto due grafici che rappresentano l'andamento delle ricerche in modo più corretto rispetto a quelli precedentemente pubblicati. In basso anche l'interesse per regione della parola "impingement".



