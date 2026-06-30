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Ricarica elettrica, arriva la stazione ultraveloce Electra da 1 MW

Drive Club, la rubrica sui motori fotogallery
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A Peschiera del Garda, il colosso francese Electra inaugura il suo primo punto di ricarica in Italia con potenza complessiva 1000 kW. Il manager Sapora: "Ora possiamo ridurre in modo concreto il divario percettivo rispetto al rifornimento tradizionale"

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