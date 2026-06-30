Ricarica elettrica, arriva la stazione ultraveloce Electra da 1 MW
A Peschiera del Garda, il colosso francese Electra inaugura il suo primo punto di ricarica in Italia con potenza complessiva 1000 kW. Il manager Sapora: "Ora possiamo ridurre in modo concreto il divario percettivo rispetto al rifornimento tradizionale"
- Il colosso francese Electra ha inaugurato il suo primo punto di ricarica in Italia con potenza complessiva 1000 kW. Si trova a Peschiera del Garda nei pressi del Parco Commerciale ICS, ed è di fatto una delle infrastrutture più avanzate oggi disponibili in Italia e in Europa.
- La potenza complessiva di 1 megawatt, in questa stazione, è raggiunta grazie a 4 colonnine con potenza fino a 600 kW, sommate a 2 colonnine fino a 300 kW. Una capacità fino ad ora inedita nel nostro Paese. In condizioni ottimali, l'erogatore di Electra è in grado di ridurre i tempi di ricarica del veicolo elettrico a circa 10 minuti, raggiungendo l'80% di capacità delle batterie in auto a spina dotate di grande autonomia.
- La stazione di ricarica superveloce è comunque accessibile a tutti i veicoli elettrici, dai modelli entry level fino ai più recenti. Entro il 2027 Electra prevede 300 stazioni simili in tutta Europa.