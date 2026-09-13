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Svezia al voto, l’estrema destra punta a entrare al governo

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Svezia alle urne domenica 13 settembre per rinnovare il Parlamento. I sondaggi danno un lieve vantaggio al centrosinistra di Magdalena Andersson, ma il premier Ulf Kristersson ha ridotto il distacco nelle ultime settimane. Una vittoria della destra potrebbe portare per la prima volta al governo i Democratici Svedesi, partito di estrema destra che finora lo ha sostenuto dall’esterno. Immigrazione e lotta alle bande criminali tra i temi centrali della campagna.

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