Berlino, migliaia in piazza contro l’estrema destra e l’AfD

Migliaia di persone hanno manifestato davanti al Rotes Rathaus, il municipio di Berlino, contro l’estrema destra. Tra cori contro il fascismo e cartelli sui diritti umani, dalla piazza sono arrivati appelli alla solidarietà e alla partecipazione al voto. La mobilitazione segue il successo di AfD in Sassonia-Anhalt e precede il prossimo appuntamento elettorale a Berlino.