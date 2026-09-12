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Berlino, migliaia in piazza contro l’estrema destra e l’AfD

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Migliaia di persone hanno manifestato davanti al Rotes Rathaus, il municipio di Berlino, contro l’estrema destra. Tra cori contro il fascismo e cartelli sui diritti umani, dalla piazza sono arrivati appelli alla solidarietà e alla partecipazione al voto. La mobilitazione segue il successo di AfD in Sassonia-Anhalt e precede il prossimo appuntamento elettorale a Berlino.

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