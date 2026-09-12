Migliaia di persone hanno manifestato davanti al Rotes Rathaus, il municipio di Berlino, contro l’estrema destra. Tra cori contro il fascismo e cartelli sui diritti umani, dalla piazza sono arrivati appelli alla solidarietà e alla partecipazione al voto. La mobilitazione segue il successo di AfD in Sassonia-Anhalt e precede il prossimo appuntamento elettorale a Berlino.
Prossimi video
Berlino, migliaia in piazza contro l’estrema destra e l’AfD
Mondo
Portsmouth, corteo anti-migranti e controprotesta in piazza
Mondo
Trump a Dublino: "Un'Irlanda unita è possibile"
Mondo
Trump: «Vorrei l’Irlanda unita», proteste per la sua visita
Mondo
India, Xi Jinping a Nuova Delhi per il vertice dei Brics
Mondo
Ucraina, Zelensky disposto a incontrare Putin al G20
Mondo
Alaska, 15enne salvo dopo tre giorni sulla barca rovesciata
Mondo