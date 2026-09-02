Nepal, mille morti e oltre 4mila dispersi. Decise sepolture di massa

Sono oltre mille i morti e quasi quattromila i dispersi. È ancora una corsa contro il tempo per cercare chi manca all’appello, soprattutto nei tunnel degli impianti idroelettrici. A Kathmandu gli obitori sono pieni e i morti non identificati vengono deposti nelle lunghe fosse scavate nel terreno. Sulle montagne, invece, i soccorritori cercano di raggiungere centinaia di lavoratori che potrebbero essere rimasti intrappolati nei tunnel delle centrali idroelettriche. È la doppia emergenza lasciata dal crollo di una gigantesca massa di ghiaccio e roccia sull’Himalaya, precipitata nella valle e che ha trascinato con sé acqua, fango e detriti che hanno travolto villaggi, strade e impianti.