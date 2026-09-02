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Cisgiordania, l'esercito israeliano sradica decine di ulivi

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Nel villaggio di Arraba, in Cisgiordania, i bulldozer dell'esercito israeliano hanno sradicato decine di ulivi secolari a poche settimane dall'avvio del raccolto. Le autorità militari hanno giustificato lo sgombero di circa cinquanta acri di terreno con ragioni operative di sicurezza, mentre i residenti palestinesi denunciano un grave danno economico e l'espansione dei vicini insediamenti coloniali. La raccolta delle olive rappresenta la principale fonte di sostentamento per molte famiglie palestinesi in Cisgiordania.

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