Cisgiordania, l'esercito israeliano sradica decine di ulivi

Nel villaggio di Arraba, in Cisgiordania, i bulldozer dell'esercito israeliano hanno sradicato decine di ulivi secolari a poche settimane dall'avvio del raccolto. Le autorità militari hanno giustificato lo sgombero di circa cinquanta acri di terreno con ragioni operative di sicurezza, mentre i residenti palestinesi denunciano un grave danno economico e l'espansione dei vicini insediamenti coloniali. La raccolta delle olive rappresenta la principale fonte di sostentamento per molte famiglie palestinesi in Cisgiordania.