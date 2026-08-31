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Timeline: attacchi tra Usa e Iran e la cronaca in Svizzera

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La nuova escalation militare tra Stati Uniti e Iran, a un mese di distanza dagli ultimi attacchi: dopo i raid di Washington contro l'isola di Larak, i pasdaran rispondono colpendo alcuni obiettivi militari americani in Medio Oriente. Il conflitto in Ucraina continua senza soste, con ancora attacchi incrociati tra i due schieramenti. La sparatoria in Svizzera ad Aarau nella quale è stata uccisa una 22enne italiana: arrestato un 43enne mentre si indaga sulla matrice del gesto. Con Amb. Michele Valensise, Presidente dell'Istituto Affari Internazionali; Marta Serafini, Corriere della Sera; Flavia Cappellini, Sky Tg24

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