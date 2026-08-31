Summit SCO, incontro tra Putin e Xi Jinping in Kirghizistan

A Bishkek, a margine del summit SCO in Kirghizistan, si sono incontrati il presidente russo Vladimir Putin e il presidente cinese Xi Jinping. Entrambi i leader hanno elogiato i rapporti tra i due Paesi. Xi Jinping ha dichiarato che le prospettive saranno più luminose, mentre Putin ha definito la cooperazione un modello di relazioni. Il Cremlino ha riferito che i due capi di Stato hanno affrontato anche il tema del conflitto in Ucraina.