Summit SCO, incontro tra Putin e Xi Jinping in Kirghizistan

A Bishkek, a margine del summit SCO in Kirghizistan, si sono incontrati il presidente russo Vladimir Putin e il presidente cinese Xi Jinping. Entrambi i leader hanno elogiato i rapporti tra i due Paesi. Xi Jinping ha dichiarato che le prospettive saranno più luminose, mentre Putin ha definito la cooperazione un modello di relazioni. Il Cremlino ha riferito che i due capi di Stato hanno affrontato anche il tema del conflitto in Ucraina.
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