La vittoria del “no” in Islanda al referendum sulla ripresa dei negoziati per l’adesione all’Unione europea riaccende il dibattito sull’attrattività di Bruxelles. Se Reykjavík si tira indietro, sono ancora tanti infatti i Paesi che vorrebbero entrare a fare parte dell'UE. Ne parliamo in questa puntata di Sky Cube, con Tonia Cartolano in dialogo con Liliana Faccioli Pintozzi e Renato Coen.
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Sky Cube 31/8 - L'Islanda dice no, ma l'UE piace ancora?
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