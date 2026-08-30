Traghetto si ribalta a nord di Cipro: a bordo 270 persone

Un traghetto con circa 270 persone a bordo si è capovolto al largo di Cipro Nord dopo aver imbarcato acqua. L'imbarcazione era partita dal porto di Girne. Il ministero della Sanità locale ha dichiarato che sono state adottate tutte le misure necessarie per consentire una rapida risposta dei servizi di soccorso. Sul posto sono operative navi della guardia costiera, elicotteri e mezzi civili. "Ci sono dei morti, non sappiamo quanti", ha dichiarato il ministro dei Trasporti di Cipro nord Erhan Arikli.
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