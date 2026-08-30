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Tempesta a Cipro: tre barche affondate, un morto e 2 feriti

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Una violenta tempesta e il mare agitato hanno provocato l'affondamento di tre barche contro le rocce al largo di Cipro. Nel disastro una persona ha perso la vita dopo essere stata recuperata in mare da un elicottero di soccorso, mentre sei persone sono state messe in salvo e due feriti sono stati portati in ospedale. Le forti piogge e il vento sull'isola hanno causato anche allagamenti, frane e alberi abbattuti.

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