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Giappone, allerta per alluvione nella prefettura di Fukui

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Forti piogge hanno provocato allagamenti nella prefettura di Fukui, in Giappone. L'agenzia meteorologica giapponese ha emesso l'allerta massima per le città di Fukui, Ono e Katsuyama, sollecitando i residenti a porsi in salvo. Nelle ultime ventiquattro ore sono stati registrati fino a 370 millimetri di pioggia a Katsuyama e 340 a Fukui. Le autorità invitano a mantenere alta l'allerta anche per il rischio frane.

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