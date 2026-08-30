Giappone, allerta per alluvione nella prefettura di Fukui

Forti piogge hanno provocato allagamenti nella prefettura di Fukui, in Giappone. L'agenzia meteorologica giapponese ha emesso l'allerta massima per le città di Fukui, Ono e Katsuyama, sollecitando i residenti a porsi in salvo. Nelle ultime ventiquattro ore sono stati registrati fino a 370 millimetri di pioggia a Katsuyama e 340 a Fukui. Le autorità invitano a mantenere alta l'allerta anche per il rischio frane.
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