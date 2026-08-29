Ucraina, attacchi russi su Kiev e Odessa: decine di morti

Kiev ha affrontato per la terza notte consecutiva attacchi aerei russi, con soccorritori al lavoro nei pressi di un edificio residenziale danneggiato. Raid hanno colpito anche la regione meridionale di Odessa, dove secondo il governatore Oleh Kiper una persona è morta e altre tre sono rimaste ferite. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere l'incendio di un camion.
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