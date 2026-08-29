Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Ucraina, attacchi russi su Kiev e Odessa: decine di morti

Mondo

Kiev ha affrontato per la terza notte consecutiva attacchi aerei russi, con soccorritori al lavoro nei pressi di un edificio residenziale danneggiato. Raid hanno colpito anche la regione meridionale di Odessa, dove secondo il governatore Oleh Kiper una persona è morta e altre tre sono rimaste ferite. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere l'incendio di un camion.

Prossimi video

Nepal, sale il numero di vittime e dispersi. Soccorsi complicati da maltempo

Mondo

Notte di raid su Ucraina: decine vittime in distretto Bucha

Mondo

Ucraina, attacchi russi su Kiev e Odessa: decine di morti

Mondo

Alluvione in Nepal: oltre 600 morti e circa 2.500 dispersi

Mondo

Sky Tg24 Mondo, Corsa contro il tempo: l'alluvione in Nepal e Tibet

Mondo

Trump, Artemis II: premiato l'equipaggio a Houston

Mondo