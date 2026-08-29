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Cisgiordania, coloni israeliani attaccano Qusra

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Un gruppo di coloni israeliani ha attaccato palestinesi nel villaggio di Qusra, in Cisgiordania, lanciando oggetti contro una recinzione. L'esercito israeliano è intervenuto ordinando loro di allontanarsi, ma i coloni sono rimasti nei terreni vicini. Secondo dati delle Nazioni Unite, nel 2026 oltre 2.200 palestinesi sono stati sfollati in Cisgiordania a causa delle violenze dei coloni e delle restrizioni all'accesso.

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