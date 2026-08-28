Scalo di Johannesburg, nati pappagallini da uova sequestrate

Inaspettato evento all'aeroporto di Johannesburg, in Sudafrica. Alcune uova di pappagallo sequestrate dalle autorità si sono schiuse mentre erano conservate nello scalo e sono nati dei pulcini. Gli esemplari sono stati presi in cura dai veterinari che hanno provveduto subito al loro sostentamento. Sulla vicenda è intervenuto Frances Craigie, responsabile per la tutela ambientale del dipartimento preposto, per fare il punto sulle attività di contrasto al traffico illegale.