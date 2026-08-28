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Nepal, le immagini dell'italiano scampato all'alluvione

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L'italiano Stefano Lotumolo è tra i turisti tratti in salvo nel distretto di Rasuwa, in Nepal, dopo la devastante alluvione improvvisa che ha colpito le aree di Timure e Bhote Koshi. L'uomo ha mostrato per la prima volta sui propri canali social le immagini di quanto ha vissuto, pubblicando dei video su Instagram e un messaggio in cui rassicura tutti sulle sue condizioni di salute.

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