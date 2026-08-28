Sky Cube 28/8 - Minacce russe a NATO, l'Europa deve preoccuparsi?

L’indiscrezione lanciata da Bloomberg su un possibile attacco della Russia a un Paese membro della Nato fa salire l’allerta. L’Alleanza Atlantica rafforza le sue difese contro blitz ibridi del Cremlino, mentre l’Unione europea non ravvisa alcun “rischio immediato” di incursioni militari. Ne parlano in studio Stefania Pinna, Jacopo Arbarello e Renato Coen, corrispondente da Bruxelles
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