Croazia, all'Arena di Pola tornano a lottare i gladiatori

Nell'Arena romana di Pola, in Croazia, si tengono spettacoli che rievocano i combattimenti tra gladiatori del primo secolo dopo Cristo. L'evento, organizzato dal Museo Archeologico dell'Istria e giunto alla quattordicesima stagione, utilizza equipaggiamenti e tecniche autentiche di archeologia sperimentale. Gli spettatori assistono alle sfide e votano per "la vita o la morte" dei duellanti.