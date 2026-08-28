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Tensioni a Ceuta, distrutto campo di migranti sulla spiaggia

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A Ceuta, exclave spagnola in Nord Africa, alcuni residenti hanno distrutto un campo di migranti improvvisato su una spiaggia. I cittadini hanno abbattuto le tende, gettato oggetti in mare e appiccato un falò sventolando bandiere spagnole. La tensione nell'area è cresciuta dopo che a fine luglio si è verificato un ingresso di massa dal Marocco e diversi morti.

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