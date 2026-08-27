Ucraina, attacco russo a Kharkiv: un morto e tre feriti

Una persona è rimasta uccisa e altre tre sono rimaste ferite in un attacco con droni sferrato all’ora di pranzo del 27 agosto contro un centro commerciale nella città di Kharkiv, nel nord-est dell’Ucraina. Dopo il primo attacco, visitatori e dipendenti sono stati evacuati per timore di un secondo raid contro lo stesso edificio. L’attacco è avvenuto mentre la Russia lanciava un’ondata di raid con missili e droni contro l’Ucraina, prendendo di mira porti, impianti industriali e centri di distribuzione al dettaglio a Kiev e in altre città. Funzionari ucraini hanno affermato che le difese aeree hanno intercettato parte dell’assalto, ma gli attacchi hanno causato danni in diverse regioni