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Nepal, Bhote Koshi esondato: le immagini dall'elicottero

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L'esondazione del fiume Bhote Koshi ha devastato il distretto di Rasuwa, in Nepal, dopo un'improvvisa piena proveniente dal Tibet. Le riprese aeree mostrano fango e distruzione nelle vallate, mentre l'ufficio d'amministrazione locale conferma l'impatto devastante dell'onda d'urto sulla popolazione.

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