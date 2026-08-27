Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Sky Cube 27/8 - Guerra in Iran, qual è la via d'uscita?

Mondo

Washington impone nuove sanzioni economiche dopo le difficoltà a chiudere il conflitto, mentre Teheran minaccia ritorsioni. Cosa aspettarsi dai prossimi mesi, in cui si terranno le elezioni in Israele e quelle di metà mandato negli Stati Uniti? Ne parlano in studio Stefania Pinna e Rolla Scolari, insieme a Nicola Pedde, direttore dell’Institute for Global Studies

Prossimi video

Tbilisi, proteste per demolizione di un complesso modernista

Mondo

Sei mesi fa l'attacco su Iran, tutte le dichiarazioni di Trump. VIDEO

Mondo

Guerra in Ucraina, dalla Russia minacce al Regno Unito

Mondo

Sky Cube 27/8 - Guerra in Iran, qual è la via d'uscita?

Mondo

Alluvione Nepal, l'onda di fango devasta Betrawati: autobus travolto

Mondo

Sky TG24, Timeline, Le minacce russe contro il Regno Unito e la frana in Nepal

Mondo