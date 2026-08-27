Sky Cube 27/8 - Guerra in Iran, qual è la via d'uscita?

Washington impone nuove sanzioni economiche dopo le difficoltà a chiudere il conflitto, mentre Teheran minaccia ritorsioni. Cosa aspettarsi dai prossimi mesi, in cui si terranno le elezioni in Israele e quelle di metà mandato negli Stati Uniti? Ne parlano in studio Stefania Pinna e Rolla Scolari, insieme a Nicola Pedde, direttore dell’Institute for Global Studies
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